Ральф Шумахер: Боттас — не вариант для «Мерседеса». Было бы правильно взять Расселла

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о вакантном месте второго пилота в «Мерседесе». Ранее британец Льюис Хэмилтон подписал двухлетнее соглашение с немецкой командой.



«Даже не могу представить, что Хэмилтон мог сохранить большое влияние на кадровые вопросы. Мне кажется, «Мерседесу» следовало бы в первую очередь думать о будущем после Хэмилтона. Скорее всего, Джордж Расселл станет новым пилотом команды. Гонщиков на рынке сейчас не слишком много, а Валттери Боттас — не вариант для немецкой команды.

Два года пролетят незаметно, а ведь любому гонщику требуется время, чтобы освоиться. Вот поэтому было бы правильно взять молодого пилота вроде Расселла в качестве напарника для Хэмилтона. С точки зрения темпа, Расселл уже доказал, что не уступает Боттасу, а может, и превосходит его», – приводит слова Шумахера Sky Germany.