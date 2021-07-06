Главный «Русский Босс» устроит разнос на Russian Forza Motorsport 2021

Впереди экватор турнира Forza Motorsport, а, значит, впереди розыгрыш следующей путёвки в гранд финал.

Пятый этап чемпионата пройдет на самой популярной BMW в России – X6, а трасса этапа «Бернские Альпы» позволит немного охладиться от июльской жары.

Вайб на гоночных BMW X6M будут задавать хэдлайнеры этапа:

1) Big Russian Boss – https://www.instagram.com/the_boss_hhf/

2) Карандаш – https://www.instagram.com/karandash_pro/

Отборочные пятого этапа пройдут с 19 по 22 июля, а финал этапа состоится 25 июля в 18:00.

Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей, участие бесплатное, 12+.

Регистрация без смс по ссылке: https://rusforza.com/#registration.