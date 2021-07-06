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Главный «Русский Босс» устроит разнос на Russian Forza Motorsport 2021

Главный «Русский Босс» устроит разнос на Russian Forza Motorsport 2021
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Впереди экватор турнира Forza Motorsport, а, значит, впереди розыгрыш следующей путёвки в гранд финал.

Пятый этап чемпионата пройдет на самой популярной BMW в России – X6, а трасса этапа «Бернские Альпы» позволит немного охладиться от июльской жары.

Вайб на гоночных BMW X6M будут задавать хэдлайнеры этапа:
1) Big Russian Boss – https://www.instagram.com/the_boss_hhf/
2) Карандаш – https://www.instagram.com/karandash_pro/

Отборочные пятого этапа пройдут с 19 по 22 июля, а финал этапа состоится 25 июля в 18:00.
Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей, участие бесплатное, 12+.

Регистрация без смс по ссылке: https://rusforza.com/#registration.

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