«Я сильно похудел за последние три недели». Хэмилтон показал актуальную физическую форму

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма» показал актуальную физическую форму.



«Я сильно похудел за последние три недели — пора начать восстановление. Поехали», — подписал видео Хэмилтон.

Хэмилтон показал актуальную физическую форму:

На состоявшемся Гран-при Австрии Льюис занял четвёртое место. Победу праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Британец заявил, что, по его мнению, обновлений болида, запланированных к Гран-при Великобритании, будет недостаточно, чтобы бороться с Ферстаппеном. Представитель Нидерландов выиграл три последние гонки и оторвался в общем зачёте пилотов от Хэмилтона на 32 очка.



Ранее бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о вакантном месте второго пилота в «Мерседесе» — Хэмилтон уже подписал двухлетнее соглашение с немецкой командой.