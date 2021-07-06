«Я сильно похудел за последние три недели». Хэмилтон показал актуальную физическую форму

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма» показал актуальную физическую форму.
«Я сильно похудел за последние три недели — пора начать восстановление. Поехали», — подписал видео Хэмилтон.
Хэмилтон показал актуальную физическую форму:
На состоявшемся Гран-при Австрии Льюис занял четвёртое место. Победу праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Британец заявил, что, по его мнению, обновлений болида, запланированных к Гран-при Великобритании, будет недостаточно, чтобы бороться с Ферстаппеном. Представитель Нидерландов выиграл три последние гонки и оторвался в общем зачёте пилотов от Хэмилтона на 32 очка.
Ранее бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о вакантном месте второго пилота в «Мерседесе» — Хэмилтон уже подписал двухлетнее соглашение с немецкой командой.
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