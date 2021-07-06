Глава Nakusi Racing: результат «Шёлкового пути» нас приятно радует

Руководитель команды Nakusi Racing Team Алексей Тузов подвёл итоги ралли-марафона «Шёлковый путь» для своей команды.



«Мы ставили для двух своих экипажей разные задачи на гонку. И свои задачи выполнили сполна, чем очень довольны. Недовольны тем, что „Шёлковый путь“, к сожалению, получился не таким, каким мы рассчитывали: мы готовились к совершенно другому, потратили много сил, времени и средств, но, как сказал один мой хороший товарищ, денег потратили больше, чем на „Дакар“, а проехали меньше, чем в чемпионате России. Но как заявил с трибуны Владимир Чагин, миритесь, крепитесь и боритесь, и всё у вас будет хорошо, примите как данность. Мы так и принимаем.



Первый наш экипаж — Паша Сильнов с Женей Загороднюком. Второй — новички, который первый раз выступили не то что на марафоне, а просто на какой-то сложной гонке: это Армен Пузян и опытный штурман-наставник Дима Павлов. Мы просили его учить моего молодого пилота, и у него это вполне получилось. Мы полностью довольны сотрудничеством.



Наш лидирующий экипаж попал в тройку, чем мы очень довольны. Второй экипаж доехал — во второй половине списка, но всё-таки финишировал, что очень нас радует. Сегодня он хорошо проехал, оказался не в конце, что приятно. Наша команда выступила как одна большая семья, все работали на сто процентов, выложились, и результат нас приятно радует», — приводит слова Тузова YouTube-канал Cross-Country Rally.