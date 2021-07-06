Лоуренс Стролл продал команду Роберта Шварцмана

Авторитетный гоночный журналист Джо Сейвуд сообщил, что канадский миллиардер Лоуренс Стролл, владеющей командой Ф-1 «Астон Мартин», продал «Према Рейсинг» — команду, выступающую в Формуле-2, Формуле-3 и других молодёжных сериях.
«Нельзя не обратить внимания на тот факт, что «Према Рейсинг», которая управляет конкурентоспособными командами в Формуле-2 и Формуле-3, только что была продана. Это никогда не признается официально, но все участники младших формул годами говорили, что владельцем был именно Лоуренс Стролл. Всё было организовано через швейцарскую компанию, базирующуюся в эффективном с точки зрения налогообложения кантоне Цуг. Это делалось для того, чтобы Лэнс без проблем бы смог пробраться в Формулу-1. Сделка была заключена с некими состоятельными людьми, которые связаны с командой Iron Lynx бывшего гонщика Андреа Пиччини. В их планах много больших дел», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.
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