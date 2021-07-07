Льюис Хэмилтон — о спринтерских гонках: наверное, все будут ехать паровозиком
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о спринтерских гонках.
«Наверное, все будут ехать паровозиком. Всё-таки надеюсь, что будут обгоны, но, скорее всего, вряд ли спринтерские гонки получатся очень увлекательными. Надо просто подождать – тогда всё и увидим. Нет никакого смысла судить об этом, прежде чем мы наконец поучаствуем в них», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Ранее спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что в следующем сезоне в «Королевских гонках» спринты могут состояться на шести этапах. В нынешнем сезоне Формулы-1 новый формат дебютирует на Гран-при Великобритании. И если его признают удачным, спринтерские гонки могут быть использованы на большем количестве этапов.
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