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Маси отреагировал на недовольство ряда команд системой штрафов в Формуле-1

Маси отреагировал на недовольство ряда команд системой штрафов в Формуле-1
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Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси поделился мнением о критике, которая в последнее время обрушилась на систему штрафов в «Королевских гонках». Некоторые пилоты и руководители команд выразили недовольство штрафами пилотов «Макларена» и «Ред Булл» Ландо Норриса и Серхио Переса во время Гран-при Австрии. При наборе 12 штрафных баллов в течение 12 месяцев пилот автоматически пропускает гонку. Норрис высказался против того, чтобы штрафовать пилотов за мелкие нарушения, не представляющие опасности.

«Нужно быть справедливым, у нас такая система штрафов. Она напоминает систему, используемую во многих странах для водителей и участников дорожного движения. Когда человек набирает определённое количество баллов, наступает наказание. В связи с этим владельцу авто нужно скорректировать свой стиль вождения.

Я не думаю, что наша система слишком сурова. Мы обсуждали её в прошлом году. У нас был консенсус с участниками обсуждения, представителями команд и ФИА. В нынешнем сезоне изменений быть не должно. Команды согласились с этой системой», — цитирует Маси Autosport.

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