Хельмут Марко: У «Ред Булл» лучшие болид, двигатель и пилот

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о борьбе за чемпионский титул с «Мерседесом». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опережает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в общем зачёте уже на 32 очка.

Марко выразил уверенность в том, что «Ред Булл» сможет сохранить и увеличить отрыв.

«Лучшая ли у нас машина и двигатель? Да, а ещё лучший пилот. Все три компонента.

Здорово набрать 77 очков в трёх гонках. Когда оказываешься впереди, жизнь становится легче. Победа в Гран-при Австрии была легче, чем в предыдущих гонках.

Но будут и другие трассы, другие составы шин. Посмотрите на «Макларен», когда всё складывается воедино, они могут бороться. Мы знаем, насколько силён «Мерседес», знаем, на что они способны. Но, конечно, такие победы придают уверенность», — цитирует Марко RacingNews365.