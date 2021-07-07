Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: У «Ред Булл» лучшие болид, двигатель и пилот

Хельмут Марко: У «Ред Булл» лучшие болид, двигатель и пилот
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о борьбе за чемпионский титул с «Мерседесом». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опережает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в общем зачёте уже на 32 очка.

Марко выразил уверенность в том, что «Ред Булл» сможет сохранить и увеличить отрыв.

«Лучшая ли у нас машина и двигатель? Да, а ещё лучший пилот. Все три компонента.

Здорово набрать 77 очков в трёх гонках. Когда оказываешься впереди, жизнь становится легче. Победа в Гран-при Австрии была легче, чем в предыдущих гонках.

Но будут и другие трассы, другие составы шин. Посмотрите на «Макларен», когда всё складывается воедино, они могут бороться. Мы знаем, насколько силён «Мерседес», знаем, на что они способны. Но, конечно, такие победы придают уверенность», — цитирует Марко RacingNews365.

Новость по теме
Хельмут Марко: пока «Ред Булл» ещё не задействовал полную мощность двигателя
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021