Состояние госпитализированного экс-пилота Формулы-1 Ройтеманна резко ухудшилось

Бывший пилот Формулы-1 Карлос Ройтеманн, которого госпитализировали ещё в начале мая, остаётся в тяжёлом состоянии, сообщает Motorsport со ссылкой на аргентинское издание Telam. 79-летний аргентинец был госпитализирован с кровотечением в пищеварительной системе.

Ройтеманна поместили в реанимацию в Санта-Фе (Аргентина). Его состояние постепенно ухудшилось. Он провёл в больнице 17 дней, а затем был отправлен в Росарио, чтобы продолжить лечение. 21 мая его выписали из больницы, но уже через девять дней экс-пилот был вновь госпитализирован. С тех пор он находится в реанимации.

По данным издания, ссылающегося на одного из сотрудников медучреждения, у Ройтеманна наметилось улучшение состояния, но в последние часы оно резко ухудшилось.

Ройтеманн является одним из самых успешных пилотов Формулы-1 из числа тех, кто никогда не становился чемпионом мира. Он выиграл 12 Гран-при за карьеру.В 1981 году Ройтеманн занял второе место в зачёте пилотов, отстав от Нельсона Пике лишь на одно очко.