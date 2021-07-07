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Хилл: думаю, что в «Мерседесе» уже всё решили и выбрали Расселла

Хилл: думаю, что в «Мерседесе» уже всё решили и выбрали Расселла
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о ситуации с выбором второго пилота «Мерседеса» на следующий сезон. В настоящее время вторым пилотом является Валттери Боттас, но многие СМИ утверждают, что его сменит Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс».

«Я думаю, что в «Мерседесе» уже всё решили и выбрали Расселла. Когда завершит карьеру Хэмилтон? На мой взгляд, всё зависит от того, как долго он будет получать удовольствие от гонок и побеждать.

Он был расстроен в Австрии. Гонка не могла принести положительных эмоций. Он проиграл, ещё и пришлось уступить позицию Боттасу», — цитирует Хилла Express.

Ожидается, что в «Мерседесе» примут итоговое решение по поводу состава летом. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уже говорил, что команда будет выбирать между Расселлом и Боттасом.

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