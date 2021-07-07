Хаккинен порадовался за Норриса и «Макларен» после удачного выступления в Австрии

Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен отметил прогресс «Макларена». Пилот «Макларена» Ландо Норрис занял третье место в Гран-при Австрии.

«Было здорово посмотреть гонку в Австрии, увидеть эмоциональных фанатов. «Мерседес» силён, но у «Ред Булл» есть явное преимущество, Макс Ферстаппен его использует.

Мы ожидали, что Макс будет быстрым после первой победы неделю назад. И команда сумела использовать этот удачный момент. Макс одержал лёгкую победу, создаётся впечатление, что он сейчас на пике формы.

Было также здорово наблюдать за Ландо Норрисом и «Маклареном». Он вновь попал на подиум, Риккардо стал седьмым. Очень хороший уик-энд для моей прежней команды», — цитирует Хаккинена GPBlog со ссылкой на Unibet.