Хаккинен порадовался за Норриса и «Макларен» после удачного выступления в Австрии
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Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен отметил прогресс «Макларена». Пилот «Макларена» Ландо Норрис занял третье место в Гран-при Австрии.
«Было здорово посмотреть гонку в Австрии, увидеть эмоциональных фанатов. «Мерседес» силён, но у «Ред Булл» есть явное преимущество, Макс Ферстаппен его использует.
Мы ожидали, что Макс будет быстрым после первой победы неделю назад. И команда сумела использовать этот удачный момент. Макс одержал лёгкую победу, создаётся впечатление, что он сейчас на пике формы.
Было также здорово наблюдать за Ландо Норрисом и «Маклареном». Он вновь попал на подиум, Риккардо стал седьмым. Очень хороший уик-энд для моей прежней команды», — цитирует Хаккинена GPBlog со ссылкой на Unibet.
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