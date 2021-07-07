Максимов прокомментировал победу на ралли «Шёлковый путь» в зачёте квадроциклов

Квадроциклист Александр Максимов прокомментировал собственную победу на ралли-марафоне «Шёлковый путь».



«Гонка закончилась очень быстро. Хотелось, чтобы победитель определился по итогам борьбы за десять дней. А сейчас победитель — скорее, чемпион лиазонов. Самый сложный этап — марафонский, с двумя спецучастками. Это два одинаковых спецучастка, но во второй день добавили двадцать километров. Я там даже поломал рулевую, так что достаточно интересный день.



Происшествие в реке в четвёртый день? У меня до этого оторвало глушитель, и я одним глазом смотрел на дорогу, а другим — на технику; думал — доеду или нет. Меня снесло течением на последнем броде за четыре километра до финиша. Прижало к какой-то коряге, и я не мог достать квадроцикл. Но мимо проезжал Олег Павленко, и мы на руках вытащили квадроцикл», — приводит слова Максимова YouTube-канал Cross-Country Rally.