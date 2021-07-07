Лебедев: организаторам «Шёлкового пути» удалось не остановить гонку после второго этапа

Обладатели второго места в зачёте Т3 на ралли-марафоне «Шёлковый путь» Павел Лебедев и Кирилл Шубин подвели итоги гонки.
«Несмотря на то что гонку сократили в два раза, мы получили огромное удовольствие, потому что всё было сделано на высшем уровне. Спасибо организаторам. Им удалось справиться и не остановить гонку совсем после второго этапа. Да, не получился полноценный марафон, к которому все готовились — в том числе к первой в истории десятидневной гонке без дня отдыха. Готовились испытать себя, механиков и технику. В этом году не получилось, но это не значит, что не получится никогда. Конечно же, получится!
Отдельно хочется сказать об Алтае, Омске, Сибири — здесь настолько доброжелательные, гостеприимные люди! Тебе все улыбаются, машут, все хотят сфотографироваться с тобой на заправках» — приводит слова Лебедева YouTube-канал Cross-Country Rally.
«Наш экипаж справился со всеми трудностями и невзгодами, провёл пять полноценных гоночных дней», — добавил со своей стороны Шубин.
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