Глок: отставание в 32 очка от Ферстаппена — не повод ставить крест на Хэмилтоне

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о ходе борьбы за чемпионский титул в «Королевских гонках» нынешнего сезона, а также высказался о перспективах пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона догнать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отставание от которого сейчас составляет 32 очка.

«Отставание в 32 очка от лидера, коим является Ферстаппен — не повод ставить на Хэмилтоне крест. Ни в коем случае нельзя списывать со счетов такого пилота, как Льюис, это было бы опасно. Хэмилтон и «Мерседес» не сдадутся так быстро, даже несмотря на нынешнее доминирование Ферстаппена и «Ред Булл».



Но вот если Ферстаппену и «Ред Булл» удастся увеличить своё преимущество в следующих двух-трёх гонках, то их шанс на титул и вправду увеличится в разы», — приводит слова Глока Speedweek.