«Феррари» запускает новый симулятор, за счёт которого ожидает сделать «большой шаг вперёд»

В «Феррари» заявили об окончании работ по установке нового симулятора — агрегат располагается между главным офисом команды и трассой Фьорано.



Симулятор был разработан при содействии британских специалистов по высокопроизводительному моделированию движения из компании Dynisma и считается передовым в своей области. В команде ожидают, что за счёт него будет сделан большой шаг вперёд.



«Моделирование и цифровые технологии будут играть всё более значимую роль в разработке болидов Формулы-1. Поэтому мы считаем, что поступили правильно, сосредоточившись на создании инструмента, который позволит нам сделать большой шаг вперёд», — приводит слова руководителя отдела поставок «Феррари» Джанмарии Фулгенци официальный сайт команды.

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