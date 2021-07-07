Скончался экс-пилот Формулы-1 Карлос Ройтеманн

Сегодня, 7 июля, в возрасте 79 лет скончался бывший пилот Формулы-1 Карлос Ройтеманн.
«Папа ушёл с миром и достоинством после длительной борьбы — как настоящий чемпион. Я горжусь и счастлива, что у меня был такой замечательный и благородный отец. Я твёрдо убеждена, что его образ будет сопровождать меня каждый день моей жизни, пока мы снова не встретимся на Небесах», — написала дочь Карлоса Кора в своём «твиттере».
Ройтеманн был госпитализирован с кровотечением в пищеварительной системе ещё в начале мая. Его поместили в реанимацию в Санта-Фе (Аргентина). Состояние Карлоса постепенно ухудшалось. Он провёл в больнице 17 дней, а затем был отправлен в Росарио, чтобы продолжить лечение. 21 мая его выписали из больницы, но уже через девять дней экс-пилот был вновь госпитализирован. С тех пор он находился в реанимации.
Ройтеманн является одним из самых успешных пилотов Формулы-1 из числа тех, кто никогда не становился чемпионом мира. Он выиграл 12 Гран-при за карьеру. В 1981 году Карлос занял второе место в зачёте пилотов, отстав от Нельсона Пике лишь на одно очко.
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