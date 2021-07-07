Гран-при Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

Гран-при Австралии едва ли будет открывать сезон-2022.
«Маловероятно, что Гран-при Австралии откроет следующий сезон. Но, честно говоря, это, пожалуй, нас устраивает», — приводит слова австралийского политика Мартина Пакулы RaceFans со ссылкой на AP News.
Вчера, 6 июля, пресс-служба Формулы-1 объявила об отмене Гран-при Австралии. Решение связано с ограничениями и сложностями логистики из-за пандемии коронавируса. Этап должен был проходить в Мельбурне с 18 по 21 ноября. Билеты на Гран-при ещё не поступали в продажу.
Позже появилась информация о вариантах на замену Гран-при Австралии в календаре Формулы-1. Наиболее предпочтительным является проведение двух гонок в США. Вполне вероятно, что австралийский этап примет Китай. Альтернативным вариантом может быть проведение второго этапа в Бахрейне — за неделю до Гран-при Саудовской Аравии.
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