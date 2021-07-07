Маси посетил «Игора Драйв» и рассказал, что на ней изменится перед ГП России

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси рассказал об инспектировании автодрома «Игора Драйв», где с 2023 года будет проходить Гран-при России, а также об изменениях, которые предстоит произвести на автодроме.

«Был ли я на этой трассе? Да, мы там были вместе со Стивом Нильсеном, спортивным директором Формулы-1, сразу после Гран-при Азербайджана. Есть ряд изменений, которые мы обсуждали вместе с руководством «Игоры Драйв», и работы по продлению трассы уже идут, но есть ещё один момент, который пока не получил должной оценки, — это топография, рельеф местности, а он там очень интересный. Когда изучаешь только изображения трассы, этого не видно.

Гонка там должна пройти в 2023 году, и до этого предстоит выполнить определённые работы, но мы тут действуем совместно с мотофедерацией FIM, поскольку у трассы есть сертификация от этой организации тоже, и с руководством «Игоры Драйв». Предстоит решить такие вопросы, как увеличение числа боксов, изменение нескольких зон вылета, некоторых поребриков — словом, ничего необычного. Всё это типичные изменения, которые мы рекомендуем произвести практически на любом новом автодроме после того, как побываем там с инспекцией», — приводит слова Маси F1News.