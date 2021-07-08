Президент ФИА не поддерживает идею спринтерских гонок

Президент ФИА Жан Тодт признался, что ему не очень нравится формат спринтерских квалификаций, который дебютирует в Формуле-1 на Гран-при Великобритании.
«Во-первых, мы не называем это „гонкой“. Для меня гонка всегда будет по воскресеньям. Если вы спросите меня, являюсь ли я поклонником этой идеи, то мой ответ будет отрицательным. Я не думаю, что Формуле-1 это действительно нужно.
С другой стороны, если люди хотят что-то попробовать, то главное, чтобы это не вредило воскресной гонке. Мне интересно посмотреть, что из этого получится, но я уверен, что это не должно повредить воскресной гонке. Люди могут сказать, что в субботу было интереснее, чем в воскресенье, но я не думаю, что это создаст риск для имиджа чемпионата мира», — приводит слова Жана Тодта RacingNews365.
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