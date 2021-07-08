Риккардо сравнил Норриса с Ферстаппеном
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Пилот «Макларен» Даниэль Риккардо высоко оценил талант своего напарника Ландо Норриса. По словам Риккардо, Норрис в свой третий сезон прибавил и реализовывает свой потенциал.
«Ландо показал, что у него есть необходимые навыки и талант. Думаю, он сделал шаг, который происходит на третий год выступлений в чемпионате. У меня было такое в «Ред Булл» и у Макса Ферстаппена тоже. В ходе третьего своего сезона Макс исправил свои ошибки и смог реализовать свой потенциал. Думаю, Ландо делает то же самое.
Пока мне остаётся только снять шляпу и признать, что он очень хорошо пилотирует и работает с командой. Постараюсь использовать это для того, чтобы самому двигаться вперёд и стать лучшим гонщиком», — приводит слова Риккардо PlanetF1.
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