Тост не исключил, что Гасли может вернуться в «Ред Булл» в 2022 году

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост не исключил, что Пьер Гасли в следующем сезона может вернуться в «Ред Булл» и заменить Серхио Переса.



«Сейчас Гасли является одним из лучших гонщиков на стартовой решётке. Он не перестаёт учиться. Я уже говорил, что для любого гонщика хорошо, когда он остаётся в одной команде надолго. Так поступают многие самые успешные гонщики. Не всем это удаётся, но такие парни, как Себастьян Феттель или Пьер поступают именно так. Возможно, лучшим примером является Михаэль Шумахер.



Нужно посмотреть, что решит „Ред Булл“ и кто в какой команде окажется. Но позади только треть сезона. Сейчас не нужно терять время и беспокоиться о таких вещах», — приводит слова Фанца Тоста GrandPX.news.