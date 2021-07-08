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Марко: пусть в «Мерседесе» дальше говорят, что мы будем проигрывать две секунды в 2022-м

Марко: пусть в «Мерседесе» дальше говорят, что мы будем проигрывать две секунды в 2022-м
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал понять, что в настоящий момент команда не собирается менять свой график по доработке машины 2021 года в угоду следующему сезону.

«Мы работаем строго по графику. Пусть в „Мерседесе“ и дальше говорят, что мы будем проигрывать в следующем году по две секунды с круга. В Формуле-1 всё быстро меняется. Посмотрите на то, в какой форме находился „Макларен“ на второй гонке в Австрии.

Всё, что было нужно — другой состав шин или иные условия на трассе. Ситуация тут же может перевернуться с ног на голову. Но если мы сможем выиграть у „Мерседеса“ на Гран-при Великобритании, то это станет серьёзным аргументом в нашу пользу», — приводит слова Хельмута Марко F1i.

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