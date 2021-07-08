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Зайдль: мы разочарованы результатами Риккардо

Зайдль: мы разочарованы результатами Риккардо
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мнением о пилотах британской команды — Ландо Норрисе и Даниэле Риккардо. Зайдль признался, что в команде разочарованы результатами Риккардо.

«Ещё в конце прошлого года нам было ясно, что мы можем полностью положиться на Ландо Норриса. Он тоже очень доволен нами, поэтому решение продлить контракт на столь ранней стадии было простым и логичным решением.

Что касается Риккардо, то не думаю, что он предполагал, насколько сложным окажется период адаптации после смены команды. Он разочарован, и мы тоже, потому что все ждали от него более высоких результатов. Но я по-прежнему уверен, что когда-нибудь у него всё начнёт получаться», — приводит слова Андреаса Зайдля RTL.

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