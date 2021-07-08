Мазепин — худший гонщик Формулы-1 в игре F1 2021. Опубликован полный рейтинг пилотов

«Формула-1» опубликовала рейтинг пилотов в игре F1 2021, которая выйдет 16 июля.

Гонщиков оценивали по четырём показателям: опыт, гоночное мастерство, устойчивость и темп.



После подсчёта статистических данных первые два места с одинаковым количеством баллов разделили семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и его соперник за титул чемпиона 2021 года, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Результат обоих — 95. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас (92). Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее место — 67-е.



Рейтинг пилотов в F1 2021:

«Мерседес»:

Льюис Хэмилтон: 95 (опыт – 92, гоночное мастерство – 94, устойчивость – 89, темп – 98)

Валттери Боттас: 92 (75, 89, 99, 92);



«Ред Булл»:

Макс Ферстаппен – 95 (69, 96, 96, 97)

Серхио Перес – 87 (81, 92, 84, 87);



«Макларен»:

Ландо Норрис – 91 (60, 96, 99, 89)

Даниэль Риккардо – 90 (80, 94, 91, 88);



«Астон Мартин»:

Себастьян Феттель – 89 (91, 93, 87, 88)

Лэнс Стролл – 83 (62, 93, 82, 82);



«Альпин»:

Фернандо Алонсо – 89 (99, 89, 94, 86)

Эстебан Окон – 86 (60, 93, 98, 79);



«Феррари»:

Шарль Леклер – 88 (62, 88, 87, 92)

Карлос Сайнс – 87 (69, 88, 94, 85);



«Альфа Таури»:

Пьер Гасли – 90 (59, 92, 99, 89)

Юки Цунода – 82 (46, 88, 78, 86);



«Альфа Ромео»:

Кими Райкконен – 87 (99, 91, 84, 86)

Антонио Джовинацци – 79 (54, 82, 82, 80);



«Хаас»:

Мик Шумахер – 76 (47, 65, 81, 83)

Никита Мазепин – 67 (47, 65, 78, 66);



«Уильямс»:

Джордж Расселл – 84 (60, 76, 99, 83)

Николас Латифи – 71 (55, 69, 79. 70).