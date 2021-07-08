Мазепин — худший гонщик Формулы-1 в игре F1 2021. Опубликован полный рейтинг пилотов

«Формула-1» опубликовала рейтинг пилотов в игре F1 2021, которая выйдет 16 июля.
Гонщиков оценивали по четырём показателям: опыт, гоночное мастерство, устойчивость и темп.
После подсчёта статистических данных первые два места с одинаковым количеством баллов разделили семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и его соперник за титул чемпиона 2021 года, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Результат обоих — 95. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас (92). Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее место — 67-е.
Рейтинг пилотов в F1 2021:
«Мерседес»:
Льюис Хэмилтон: 95 (опыт – 92, гоночное мастерство – 94, устойчивость – 89, темп – 98)
Валттери Боттас: 92 (75, 89, 99, 92);
«Ред Булл»:
Макс Ферстаппен – 95 (69, 96, 96, 97)
Серхио Перес – 87 (81, 92, 84, 87);
«Макларен»:
Ландо Норрис – 91 (60, 96, 99, 89)
Даниэль Риккардо – 90 (80, 94, 91, 88);
«Астон Мартин»:
Себастьян Феттель – 89 (91, 93, 87, 88)
Лэнс Стролл – 83 (62, 93, 82, 82);
«Альпин»:
Фернандо Алонсо – 89 (99, 89, 94, 86)
Эстебан Окон – 86 (60, 93, 98, 79);
«Феррари»:
Шарль Леклер – 88 (62, 88, 87, 92)
Карлос Сайнс – 87 (69, 88, 94, 85);
«Альфа Таури»:
Пьер Гасли – 90 (59, 92, 99, 89)
Юки Цунода – 82 (46, 88, 78, 86);
«Альфа Ромео»:
Кими Райкконен – 87 (99, 91, 84, 86)
Антонио Джовинацци – 79 (54, 82, 82, 80);
«Хаас»:
Мик Шумахер – 76 (47, 65, 81, 83)
Никита Мазепин – 67 (47, 65, 78, 66);
«Уильямс»:
Джордж Расселл – 84 (60, 76, 99, 83)
Николас Латифи – 71 (55, 69, 79. 70).
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