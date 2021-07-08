Карлос Сайнс отреагировал на свой рейтинг в игре F1 2021

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс отреагировал на рейтинг, который он получил в игре F1 2021. Соответствующий пост разместил пользователь Reddit McDannyDoom.



Пилотов оценивали по четырём показателям: опыт, гоночное мастерство, устойчивость и темп. Общий рейтинг Карлоса составил 87 баллов (69 — опыт; 88 — гоночное мастерство, 94 — устойчивость, 85 — темп).



«Ох, классная шутка, ребята. А теперь покажите мне настоящий рейтинг», — подписал свою карточку Сайнс.



Отметим, что первые два места с одинаковым количеством баллов разделили семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и его соперник за титул чемпиона 2021 года, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Результат обоих — 95. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас (92). Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее место — 67-е.