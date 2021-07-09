Хилл: Риккардо не растерял свой талант, но его магия начинает угасать

Бывший гонщик Формулы-1 Деймон Хилл поделился мнением о пилоте «Макларена» Даниэле Риккардо, проводящем свой далеко не лучший сезон в чемпионате мира.



«Бывают случаи, когда в карьере гонщика наступает спад. Исчезает умение творить чудеса на трассе, магия начинает угасать. При этом сам пилот просто не понимает, что идёт не так. Конечно, Даниэль ещё молод, ему всего 32 года. Так что нельзя сказать, что он где-то растерял свой талант.



Но в любом случае после 33-летнего возраста гонщик теряет качества, которые принадлежат молодым гонщикам. Даже молодой пилот не может объяснить, в чём именно его преимущество. Идеальный пилот должен обладать сочетанием юношеского запала и опыта», — приводит слова Деймона Хилла RacingNews365.