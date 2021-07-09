Бинотто объяснил, почему уик-энд в Великобритании может получиться хаотичным

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто предположил, что Гран-при Великобритании может получиться хаотичным из-за использования задних шин новой конструкции.
«Не стоит забывать, что помимо всего прочего в Сильверстоуне мы перейдём на новые задние шины. Эти шины были впервые опробованы на пятничных тренировках в Австрии. А теперь нам придётся использовать их на этапе, где будет только одна практика в пятницу утром, а затем сразу же начнётся квалификация.
Новые шины, новый формат и отсутствие опыта у команд для работы в таких условиях. Могу предположить сценарий, при котором в этот уик-энд будет много хаоса», — приводит слова Маттиа Бинотто Speed Week.
На Гран-при Великобритании впервые будет опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
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