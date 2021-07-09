Алонсо не считает, что Хэмилтон может выбирать себе напарника
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает, что у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона не должно быть права выбора напарника.
«Я думаю то же самое, что и все. Обычно у гонщиков нет возможности выбирать своего напарника. Вы выступаете в гонках за свою команда, а она выбирает вам товарища по команде, который, по мнению руководства, лучше всего подходит. Вам остаётся только принять это.
Но я не знаю, какая именно ситуация в „Мерседесе“ и какие у них договорённости. Но меня это мало интересует», — приводит слова Фернандо Алонсо GrandPX.news.
Ранее в СМИ появилась информация, что Хэмилтон настаивает на продлении контракта с Валттери Боттасом, однако позже руководитель команды Тото Вольф опроверг эту информацию.
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