Источник: «Мерседес» на Гран-при Великобритании объявит о контракте с Джорджем Расселлом

Комментатор и телеведущий Sky Sports Дэвид Крофт сообщил в эфире Virgin Radio, что на Гран-при Великобритании команда «Мерседес» объявит о подписании контракта с Джорджем Расселлом. Об этом сообщает Reddit. Журналист сослался на надёжные источники, близкие к команде.



Ранее сообщалось, что в «Мерседесе» примут итоговое решение по поводу состава летом. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уже говорил, что команда будет выбирать между Расселлом и Боттасом.



Напомним, ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой на два ближайших сезона.



Джордж Расселл уже выступал в составе «Мерседеса» в одной гонке 2020 года, когда Хэмилтон заразился коронавирусом. Тогда Джордж финишировал девятым, но вполне мог одержать победу, если бы не ошибка команды на пит-стопе.