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Источник: «Мерседес» на Гран-при Великобритании объявит о контракте с Джорджем Расселлом

Источник: «Мерседес» на Гран-при Великобритании объявит о контракте с Джорджем Расселлом
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Комментатор и телеведущий Sky Sports Дэвид Крофт сообщил в эфире Virgin Radio, что на Гран-при Великобритании команда «Мерседес» объявит о подписании контракта с Джорджем Расселлом. Об этом сообщает Reddit. Журналист сослался на надёжные источники, близкие к команде.

Ранее сообщалось, что в «Мерседесе» примут итоговое решение по поводу состава летом. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уже говорил, что команда будет выбирать между Расселлом и Боттасом.

Напомним, ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой на два ближайших сезона.

Джордж Расселл уже выступал в составе «Мерседеса» в одной гонке 2020 года, когда Хэмилтон заразился коронавирусом. Тогда Джордж финишировал девятым, но вполне мог одержать победу, если бы не ошибка команды на пит-стопе.

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