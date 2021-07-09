Из регламента Формулы-1 2022 года пропал пункт, на который жаловались команды-середняки
Поделиться
В спортивном регламенте Формулы-1 2022 года были внесены изменения. В документе, опубликованном на официальном сайте ФИА, вычеркнут пункт о необходимости стартовать на том же комплекте шин, на котором было установлено лучшее время во втором сегменте квалификации.
В случае, если изменения в документе произошли не по ошибке, с сезона-2022 стартовый комплект шин смогут выбирать все пилоты, в том числе и те, кто прошёл в первую десятку по итогам квалификации.
Данный пункт правил вызывал вопросы у команд средней группы, поскольку из-за плотности результатов во второй половине первой десятки практически всем гонщикам приходилось проходить квалификацию на более мягких шинах, и, следовательно, жертвовать возможным выбором стратегии на гонку.
Комментарии
- 9 июля 2021
-
15:54
-
13:54
-
12:47
-
11:41
-
10:42
-
09:21
-
00:33
- 8 июля 2021
-
23:37
-
20:53
-
20:04
-
19:13
-
18:11
-
16:46
-
15:51
-
15:00
-
13:59
-
12:56
-
11:49
-
10:46
-
09:49
- 7 июля 2021
-
23:48
-
22:40
-
22:04
-
20:52
-
19:45
-
19:00
-
18:49
-
18:31
-
18:22
-
17:06
-
16:54
-
15:37
-
14:54
-
13:35
-
12:20
Партнерский контент