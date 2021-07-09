Из регламента Формулы-1 2022 года пропал пункт, на который жаловались команды-середняки

В спортивном регламенте Формулы-1 2022 года были внесены изменения. В документе, опубликованном на официальном сайте ФИА, вычеркнут пункт о необходимости стартовать на том же комплекте шин, на котором было установлено лучшее время во втором сегменте квалификации.



В случае, если изменения в документе произошли не по ошибке, с сезона-2022 стартовый комплект шин смогут выбирать все пилоты, в том числе и те, кто прошёл в первую десятку по итогам квалификации.



Данный пункт правил вызывал вопросы у команд средней группы, поскольку из-за плотности результатов во второй половине первой десятки практически всем гонщикам приходилось проходить квалификацию на более мягких шинах, и, следовательно, жертвовать возможным выбором стратегии на гонку.