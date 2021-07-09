«Хаас» показал забавное видео, как команда отрабатывает пит-стопы

Пресс-служба «Хааса» опубликовала новую запись в своём «твиттере». Команда показала, как практикует работу на пит-стопах.
«Практика позволяет добиться совершенства. Сотни тренировочных пит-стопов каждый сезон позволяют добиться того, чтобы мы по воскресеньям были в форме», — говорится в подписи.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Хааса».
Публикация вызвала живой интерес у пользователей. Многие отметили, что скорость пит-стопов — последнее, о чём нужно думать «Хаасу». Таким образом, фанаты намекнули на неготовность болида к борьбе за очки. В нынешнем сезоне «Хаас» не набрал ни одного балла. В межсезонье команда взяла дебютантов, россиянина Никиту Мазепина и немца Мика Шумахера. При этом руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сразу сообщил, что команда не будет дорабатывать болид, а сосредоточится на подготовке к следующему сезону.
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