«Хаас» показал забавное видео, как команда отрабатывает пит-стопы

Пресс-служба «Хааса» опубликовала новую запись в своём «твиттере». Команда показала, как практикует работу на пит-стопах.

«Практика позволяет добиться совершенства. Сотни тренировочных пит-стопов каждый сезон позволяют добиться того, чтобы мы по воскресеньям были в форме», — говорится в подписи.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Хааса».

Публикация вызвала живой интерес у пользователей. Многие отметили, что скорость пит-стопов — последнее, о чём нужно думать «Хаасу». Таким образом, фанаты намекнули на неготовность болида к борьбе за очки. В нынешнем сезоне «Хаас» не набрал ни одного балла. В межсезонье команда взяла дебютантов, россиянина Никиту Мазепина и немца Мика Шумахера. При этом руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сразу сообщил, что команда не будет дорабатывать болид, а сосредоточится на подготовке к следующему сезону.