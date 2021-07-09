Ферстаппен: нам с Хэмилтоном необязательно играть в грязные игры

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе за чемпионский титул с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Ферстаппен признался, что у них с Хэмилтоном хорошее взаимопонимание.
В настоящее время Ферстаппен опережает Хэмилтона в зачёте пилотов на 32 балла. Представитель Нидерландов выиграл три последние гонки.
«У нас с Льюисом хорошее взаимопонимание. Мы понимаем, что ведём борьбу за титул. Он претендует на восьмой титул, а я — на первый. Нельзя допускать сходы и ошибки, потеря очков лишит шансов на чемпионство.
Я всё это прекрасно понимаю, Льюис уже долгие годы в Формуле-1. Он очень стабилен, именно это приносит титулы.
Я знал, что если у меня будет болид, способный побеждать, я буду бороться за чемпионство. Это естественно.
Мне нравится гоняться с Льюисом. Мы всегда даём друг другу пространство. Нам необязательно играть в грязные игры», — цитирует Ферстаппена Guardian.
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