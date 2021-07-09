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Экс-пилот Формулы-1 Зурер: в «Астон Мартин» Феттелю очень сложно быть быстрым

Экс-пилот Формулы-1 Зурер: в «Астон Мартин» Феттелю очень сложно быть быстрым
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Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мнением о выступлении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. По словам Зурера, Феттель не растерял свой талант.

«Я заметил, что Феттель хорошо выступает на некоторых трассах, а на других выглядит хуже. Его последняя победа была с «Феррари» в Сингапуре на городской трассе. И теперь он снова хорошо выступил на двух уличных трассах в Монако и Баку. Очевидно, что городские трассы ему больше подходят.

Но обычных трассах ему чего-то не хватает, я это заметил. На городских трассах в поворотах приходится меньше думать об аэродинамике. Но на быстрых трассах аэродинамика является важнейшим фактором.

Феттель по-прежнему может быть очень быстрым, если у него есть необходимые инструменты. Но в «Астон Мартин» это очень и очень сложно», — цитирует Зурера PlanetF1.

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