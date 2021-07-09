Брандл объяснил, почему «Мерседес» выберет Расселла, а не Боттаса

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о ситуации со вторым пилотом «Мерседеса». Ранее СМИ сообщили, что команда намеревается предложить контракт гонщику «Уильямса» Джорджу Расселлу. В этом случае он сменит финна Валттери Боттаса. Ранее «Мерседес» уже объявил о подписании контракта с Льюисом Хэмилтоном на два года.

«Почему бы не объявить о контракте на этапе в Сильверстоуне? Это — идеальное место. Если бы вы были руководителем «Мерседеса», то стали бы рассматривать Боттаса в качестве пилота, который будет выигрывать чемпионат мира через два, три или четыре года, когда завершит карьеру Хэмилтон? Думаю, что нет.

Мне неприятно это говорить, я уважаю Валттери, он отличный пилот. Боттас проделал прекрасную работу, находясь рядом с могучим Хэмилтоном. Но я всё равно считаю, что в следующем сезоне в «Мерседесе» будет Расселл. «Мерседес» выберёт более юного пилота, который в будущем может стать их лидером», — цитирует Брандла Sky Sports.