Хорнер рассказал, что дал Перес команде «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о вкладе, который сделал в команду пилот Серхио Перес. Он сравнил его влияние на команду с тем, как воздействовали Пьер Гасли и Алекс Албон.

У Переса Хорнер выделил большой опыт в Формуле-1 и умение хорошо работать с шинами.

«Я думаю, что он нам даёт свой опыт. Он накопил 10 лет опыта, умеет хорошо работать с шинами во время гонки. Это придаёт нам особую динамику.

Пьер и Алекс невероятно одарённые пилоты, но им просто не повезло со временем, они оказались у нас не в то время. Учитывая, что у нас среда с большим давлением и высокими ожиданиями, им было очень тяжело», — приводит слова Хорнера Give Me Sport со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.