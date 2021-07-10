Хорнер рассказал, что дал Перес команде «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о вкладе, который сделал в команду пилот Серхио Перес. Он сравнил его влияние на команду с тем, как воздействовали Пьер Гасли и Алекс Албон.
У Переса Хорнер выделил большой опыт в Формуле-1 и умение хорошо работать с шинами.
«Я думаю, что он нам даёт свой опыт. Он накопил 10 лет опыта, умеет хорошо работать с шинами во время гонки. Это придаёт нам особую динамику.
Пьер и Алекс невероятно одарённые пилоты, но им просто не повезло со временем, они оказались у нас не в то время. Учитывая, что у нас среда с большим давлением и высокими ожиданиями, им было очень тяжело», — приводит слова Хорнера Give Me Sport со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.
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