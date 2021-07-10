Александр Смоляр привился от коронавируса
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Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр сообщил, что привился от короновируса. Заявление Александр сделал на своей странице в «Инстаграме», куда он также добавил соответствующее фото. В комментариях Смоляр уточнил, что вакцинировался «Спутником V».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Смоляра в «Инстаграме».
Напомним, в третьей гонке австрийского этапа Формулы-3 Смоляр финишировал четвёртым. Победителем стал датский пилот Фредерик Вести.
Формула-3. Австрия. Третья гонка
1. Фредерик Вести — 24 круга
2. Деннис Хаугер +1,1
3. Олли Колдуэлл +1,7
4. Александр Смоляр +2,2
Позже Александр прокомментировал этот результат, объяснив, что помешало ему побороться за подиум или даже победу.
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