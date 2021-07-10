«Ред Булл» не намерен досрочно отпускать своего инженера в «Астон Мартин»

В «Ред Булл» не видят никаких оснований досрочно расставаться с Дэном Феллоузом, занимающим пост руководителя направления аэродинамики. Ранее он уже подписал контракт с «Астон Мартин», где станет техническим директором. Соглашение с австрийской командой у Дэна действует до 2023 года.



«Ситуация с Дэном предельно ясна. Он работает над болидом 2021 года и будет трудиться над автомобилем следующего года. У нас ещё много времени. Дэн подписал контракт только в конце прошлого года, а до середины 2023-го остаётся немало времени. Нет сомнений, что мы будем сотрудничать вплоть до окончания его контракта», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера Motorsport.



Многие эксперты полагают, что за счёт отказа досрочно расстаться со своим специалистом Хорнер желает снизить интерес британской команды к другим своим сотрудникам.