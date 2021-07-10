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Росберг объяснил, почему «Ред Булл» не спешит возвращать Пьера Гасли

Росберг объяснил, почему «Ред Булл» не спешит возвращать Пьера Гасли
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Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг высказался о возможном возвращении гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли в «Ред Булл», за который он уже выступал в 2019 году, но особых успехов не добивался.

«Не стоит забывать, что ситуация с психологической точки зрения выглядит сейчас несколько иначе. Рядом с ним больше нет Макса Ферстаппена. Кто знает, может быть, это стало проблемой, с которой он не мог справиться морально?

Это дилемма для «Ред Булл — вероятно, поэтому они до сих пор не приняли решению по Пьеру. Сейчас он показывает результат в нынешней команде. Но они не уверены, сможет ли он делать то же самое в их коллективе», — приводит слова Росберга Motorsport-Total.

Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что Пьер Гасли, по его мнению, в следующем сезоне может вернуться в «Ред Булл» и заменить Серхио Переса.

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