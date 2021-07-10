Джордж Расселл: не думаю, что «Уильямс» выиграет за счёт спринта

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о спринт-квалификациях, которые впервые будут опробованы на Гран-при Великобритании. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
«В Сильверстоуне болельщики будут счастливы. Уверен, что они будут в восторге ещё и от того, что Англия победит на Евро — хочется верить. Что касается спринта, то я не думаю, что это мы выиграем за счёт него. Обычно мы показываем более качественные результаты в квалификациях, чем в гонках. Но как знать, быть может, всё сложится для нас хорошо. Для каждого это будет в новинку, а потому шансы есть», — приводит слова Расселла Motorsport.
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