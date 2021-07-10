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Алонсо заявил, что не видит в «Уильямсе» долгосрочного конкурента за очки

Алонсо заявил, что не видит в «Уильямсе» долгосрочного конкурента за очки
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что не видит в «Уильямсе» долгосрочную угрозу для своей команды в плане конкуренции за очки. На Гран-при Австрии Джордж Расселл из «Уильямса» был 11-м, а Алонсо – 10-м.

«Беспокоюсь ли я, что отрыв между нашими командами сократится? Нет, не беспокоюсь. Я думаю, что «Уильямс» сделал шаг вперёд. Но мы проверили — в прошлом году они тоже стартовали с 11-го места в Австрии. Похоже, это просто их трасса. Мне кажется, не стоит слишком торопиться с выводами. В первый уик-энд в Австрии они были ближе к нам, во второй мы смогли нарастить преимущество. Я доволен нашим прогрессом. Мы должны продолжить в Сильверстоуне в том же духе.

Если мы сможем сохранить форму, то войдём в семёрку или восьмёрку лучших, и это, безусловно, шаг вперёд», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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