Льюис Хэмилтон оставил воодушевляющее сообщение подписчикам

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к своим подписчикам в «Инстаграме», написав воодушевляющее сообщение.

«Всем тем, кто сейчас борется за что-то, я просто хочу сказать, что вы не одиноки. Знайте об этом. Мне тоже бывает тяжело, но я знаю, что мы справимся. В каждом из нас столько потенциала, что порой мы и не догадываемся об этом. Каждый может дать нашему миру очень многое. Запомните, что все вы уникальны. Нет никого, кто был бы такой же, как и вы. А потому не обращайте внимания на слова других. Будьте смелыми, сильными. Будьте самими собой! Все вместе мы станем ещё сильнее. Надеюсь, когда-то наши пути пересекутся: в этой жизни или в следующей. Я шлю вам лучик света и всю мою любовь. Желаю хорошо провести выходные», — написал Хэмилтон.