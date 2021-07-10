Тото Вольф: один сход Ферстаппена, и Хэмилтон вернётся в борьбу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф по-прежнему оптимистично настроен относительно возможной борьбы за титул между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. После девяти этапов сезона-2021 Хэмилтон уступает Ферстаппену 32 очка.
«В команде по-прежнему боевой настрой. Между двумя уик-эндами в Австрии мы смогли прибавить в гоночном темпе. Мы продолжаем прогрессировать и скоро будем бороться за победы. Ничего не закончилось. Льюис отстаёт от Ферстаппена на 32 очка. Один сход — и он вернётся в борьбу.
Мы могли набрать в Баку больше очков, да и в других гонках. Нам нужно прибавить в общих аспектах, постараться допускать меньше ошибок, лучше работать с болидом, и наши шансы снова вырастут», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт чемпионата.
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