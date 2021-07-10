Сидоркова: Формула-1 рано или поздно придёт к тому, что за руль сядет женщина

Российская гонщица W Series Ирина Сидоркова высказала мнение по поводу женского чемпионата.



«Думаю, никто никому ничего не должен и каждый имеет право заниматься тем, что ему нравится и что он хочет. Если человек хочет ездить с парнями, то он имеет на это полное право и никто его не ограничивает. Тем более никто не заставляет его принимать участие в одной только W Series. Здесь вопрос в том, что не у всех девушек есть возможность выступать в формульных чемпионатах с парнями, и всё потому, что это вопрос финансов. Когда речь заходит о Формуле-3, даже о региональных первенствах, всё упирается в очень большие бюджеты, и не у всех они есть. Чтобы просто выступать на таком уровне, нужна подготовка, необходимо постоянно где-то ездить и тренироваться, чтобы что-то показать в гонке и тебя заметили.



W Series даёт нам такую возможность: мы выступаем на лучших трассах мира вместе с Формулой-1, за счёт чего получаем хороший опыт и популярность. Если ты показываешь результат, тебя точно замечают, начинают следить, появляются спонсоры. То есть ты можешь «выстрелить» и получить возможность двигаться дальше. Кроме того, победитель W Series получает денежный приз в полмиллиона долларов. На эти деньги можно проехать другой чемпионат или вложить их в частные тесты. Дело не в том, что кто-то должен, а в том, что ты можешь себе позволить.



Никто не говорит, что после W Series ты пойдёшь в «Феррари» и будешь выступать в Ф-1. Так это не работает. Проехав здесь сезон, ты набираешься «формульного» опыта. Победитель не может оставаться в чемпионате на второй год и идёт пробовать себя в других сериях. Главное, что тебе нужно — это проявить себя на каждой следующей ступени. В любом случае Формула-1 рано или поздно придёт к тому, что за руль сядет женщина. Просто потому, что в автоспорт приходит всё больше девушек. Женщины выступают почти во всех сериях, а в некоторых чемпионатах, таких как Extreme E, их участие обязательное условие. То, что мы едем с Ф-1, это однозначный прирост к пиару, и в любом случае команды к нам присматриваются», — приводит слова Сидорковой «Матч ТВ».