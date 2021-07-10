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Болид «Макларен» Льюиса Хэмилтона продадут на аукционе за $ 5-7 млн

Болид «Макларен» Льюиса Хэмилтона продадут на аукционе за $ 5-7 млн
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Болид MP4-25 команды «Макларен» будет продан на аукционе, сообщает официальный сайт Sotheby's. Британский гонщик, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон использовал это шасси на победном для себя Гран-при Турции 2010 года. Эта машина стала первой выставленной на аукцион из тех, на которых Хэмилтон выигрывал гонку.

Стоимость болида оценивается в $ 5-7 млн.

Для Хэмилтона та гонка стала первой из трёх, выигранных в 2010 году. Британский гонщик закончил чемпионат на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Чемпионом мира в 2010 году стал немецкий гонщик Себастьян Феттель, выступавший в составе команды «Ред Булл».

В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, уступая 32 очка Максу Ферстаппену.

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