Алонсо: у нас с Хэмилтоном не было взаимопонимания

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о сезоне-2007, когда он выступал в «Макларене» вместе с Льюисом Хэмилтоном.
«Когда ты оглядываешься назад, можно прийти к выводу, что в какие-то моменты тебе очень сильно везло. Двигатель Кими Райкконена ломался в двух или трёх гонках, когда он лидировал. В 2006 году мотор Михаэля Шумахера отказал в предпоследней гонке. Если прикидывать, то есть гонки, которые ты должен был выиграть, но не выиграл, и гонки, которые ты не должен был выигрывать, но одержал в них победу. Нужно принимать ситуацию такой, какая она есть, и наслаждаться этим.
Хэмилтон? У нас не было взаимопонимания в 2007 году. Но между нами всегда было взаимное уважение, в том числе и на трассе», — приводит слова Алонсо Marca.
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