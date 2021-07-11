Хельмут Марко: «Мерседес» сдастся только тогда, когда потеряет математические шансы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о новом формате, который впервые будет опробован на Гран-при Великобритании. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который теперь будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
«Если в пятницу что-то пойдет не так, испорченным может стать весь уик-энд. Первая практика — единственный шанс проверить кондиции, после чего в силу вступает правило закрытого парка. А это значит, что исправить что-либо будет возможно только во второй практике в субботу», — приводит слова Хельмута Speedweek.
Марко также высказал сомнение, что в «Мерседесе» откажутся от борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне, сосредоточив все усилия на следующем.
«Конечно, они и дальше будут стремиться выжать максимум и делать всё, чтобы сохранить шанс на титул для Льюиса Хэмилтона. «Мерседес» сдастся только тогда, когда потеряет математические шансы», — сказал Марко.
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