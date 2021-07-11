Мик Шумахер объяснил, почему разглядывает болиды соперников после гонок

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер рассказал, зачем он осматривает болиды других команд «Формулы-1» после финиша гонок. Мика не раз замечали за подобным занятием. Примечательно, что его отец, Михаэль, также время от времени разглядывал автомобили своих соперников.
«На самом деле я этим занимаюсь ещё со времён картинга. Не будет лишним узнать, как выглядят шины на других автомобилях. Из этого можно кое-что извлечь. Шины — как открытая книга. Они покажут любую, даже самую маленькую ошибку. Поэтому я буду заниматься этим и впредь.
К тому же именно в закрытом парке наконец появляется возможность ближе всего подойти к другим болидам. Ведь я не могу зайти в чей-то бокс и сказать: «Привет, я тут гляну на вашу машину и пойду». Так что да, мне это интересно», — приводит слова Шумахера Motorsport.
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