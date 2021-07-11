Директор «Сильверстоуна» заявил о готовности принять дополнительный этап Формулы-1

Управляющий директор трассы «Сильверстоун» Стюарт Прингл заявил, что автодром готов принять ещё одну гонку «Формулы-1» в 2021 году в случае, если в календаре «Королевских гонок» произойдут какие-либо изменения. Гран-при Великобритании пройдёт в следующие выходные.

«Если мы сможем помочь проведением ещё одной гонки, то будем только рады этому. Нужно отдать должное Формуле-1 — ведь в прошлом году они организовали целых 17 этапов. И я надеюсь, что они вновь смогут провести все гонки.

Нас ещё не спрашивали насчёт этого вопроса. Сам я тоже не начинал переговоры. Но если проведение дополнительного этапа станет разумным решением, то, конечно, мы поможем», — приводит слова Прингла GPFans.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему уик-энд в Великобритании может получиться хаотичным.