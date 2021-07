Смаль выиграл гонку немецкой Формулы-4, Бедрин поднялся на подиум

В Зандворте состоялся второй этап сезона-2021 немецкой Формулы-4. Уик-энд традиционно начался с двух квалификаций, и оба раза российские пилоты оказывались неподалёку от группы лидеров. Так, в первой сессии Кирилл Смаль и Владислав Ломко замкнули топ-6, а Никита Бедрин стал 12-м, а во второй Смаль был уже третьим, а Бедрин поднялся на четвёртую строчку.



Поул выиграл лидер чемпионата Оливер Бирман из Van Amersfoort Racing, и британцу не составило труда с поул-позиции одержать победу в первом заезде. Бирмана пытался прессинговать Себастьян Монтойя, сын экс-звезды Формулы-1 и IndyCar Хуана-Пабло Монтойи, но в итоге колумбиец вынужден был отбиваться от атак Тима Трамница и отпустил лидера. Четвёртым финишировал Люк Браунинг, которого всю дистанцию атаковал Кирилл Смаль, но на узкой нидерландской трассе россиянину не удалось провести обгон — он замкнул топ-5. Владислав Ломко финишировал седьмым, а Никита Бедрин занял 11-ю позицию.



Второй заезд получился куда более насыщенным и трижды прерывался выездом автомобиля безопасности. В итоге судьи решили не возобновлять заезд, а финишировала гонка в режиме жёлтых флагов. Победу вновь одержал Оливер Бирман, вторым стал Джошуа Дюфек, ну а на третье место на одном из рестартов прорвался Никита Бедрин, во второй раз в сезоне ADAC Формулы-4 поднявшийся на подиум. Далее расположились Виктор Бернье и Кирилл Смаль, замкнувшие топ-5, а на десятой позиции расположился Владислав Ломко.



Не обошлось без инцидентов и в финальном заезде. Сначала на выходе из первого поворота столкнулись сразу четыре пилота, включая Амну Аль-Кубаиси, первую пилотессу из ОАЭ. В другом эпизоде столкнулись Никита Бедрин и Владислав Ломко. Два россиянина боролись за восьмую позицию, Бедрин был впереди, но Ломко недооценил потерю прижимной силы позади другой машины и врезался в заднюю часть автомобиля соотечественника.



За победу же сражались Кирилл Смаль и Себастьян Монтойя. Колумбиец стартовал с поула, но тронулся со своей позиции с запозданием и провалился на шестое место, а вот россиянин с четвёртой позиции разогнался превосходно и за два поворота прошёл соперников, возглавив гонку. Монтойя бросился отыгрываться и прорвался на второе место, но пройти Смаля не смог. Замкнул тройку призёров Тим Трамниц. Следующий этап ADAC Формулы-4 пройдёт 6-8 августа на автодроме «Нюрбургринг».



ADAC Формула-4. Общий зачёт после двух этапов:

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 112 очков

2. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 72

3. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 70

4. Тим Трамниц (US Racing) — 69

5. Люк Браунинг (US Racing) — 67

...8. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 33

...12. Владислав Ломко (US Racing) — 12.