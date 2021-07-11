Сотрудники «Мерседеса» перед финалом Евро-2020 наклеили флаги Англии на машину «Феррари»

Сотрудники «Мерседеса» перед финалом чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют Англия и Италия, подшутили над коллегами из «Феррари» на фестивале в Гудвуде. Они приклеили флаги Англии на фургон с логотипом «Феррари». Таким образом, сотрудники «Мерседеса» поддержали сборную Англии.

Хоть «Мерседес» и является немецкой командой, но база расположена в Англии.

«Футбол возвращается в Рим или домой? Как вы думаете?» — говорится в подписи к видео.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».

Сборная Англии ещё никогда не выигрывала чемпионат Европы. В Англии о триумфе национальной команды обычно говорят It’s coming home (футбол возвращается домой). Именно к этой фразе есть отсылка в подписи к видео «Мерседеса».